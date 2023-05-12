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Ford представил новое поколение пикапа Ranger

Компания Ford представила новое поколение пикапа Ranger для американского рынка.

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Ford Ranger Raptor

Ford Ranger Raptor

Фото: Ford

Ford Ranger Raptor

Ford Ranger Raptor

Фото: Ford

Ford Ranger Raptor

Ford Ranger Raptor

Фото: Ford

Ford Ranger Raptor

Ford Ranger Raptor

Фото: Ford

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Ford Ranger Raptor

Фото: Ford

Ford Ranger Raptor

Фото: Ford

Ford Ranger Raptor

Фото: Ford

Ford Ranger Raptor

Фото: Ford

Визуально американская версия отличается новой решеткой радиатора и переработанными задними фонарями, а кроме того в США будет доступен пикап только с двухрядной кабиной Crew Cab.

Технически модель повторяет представленный в 2021 году автомобиль в глобальной версии, но для США доступны версии только с бензиновыми моторами. Предложены 274-сильный 2,3-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost, а также 319-сильный 2,7-литровым EcoBoost V6. Все двигатели сочетаются с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, а привод может быть как задним, так и полным.

Впервые в США будет предложен «заряженный» Ford Ranger Raptor, который получил усиленную раму и полностью пружинную подвеску, оснащенную амортизаторами Fox. Предусмотрены 17-дюймовые колеса с внедорожными покрышками, усилены компоненты полного привода. Машина имеет систему выбора режимов движения, а также есть система Trail Control, которая играет роль круиз-контроля на бездорожье. Новинка оснащена 411-сильным 3-литровым турбомотором EcoBoost V6.

Продажи нового Ford Ranger в США начнутся летом 2023 года, причем выпускать пикап будут также в США. Для других рынков модель собирают в Таиланде, ЮАР и Вьетнаме.

Максим Вершинин

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