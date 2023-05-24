В центре Сочи на три дня изменят схему движения транспорта из-за мероприятий ко Дню города

С 25 по 28 мая в центре Сочи изменится схема движения транспорта из-за мероприятий, приуроченных ко Дню города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Движение будет ограничено по улице Театральной от пересечения с улицей Орджоникидзе, в том числе на проезде за Зимним театром. По улице Черноморской от Театральной площади до пересечения с улицей Южной будет организовано двустороннее движение. Изменения вводятся с 20 часов 25 мая до 14 часов 28 мая.

В Сочи на этой неделе в связи с проведением мероприятий ко Дню города усилили меры безопасности. Сотрудники УВД, Росгвардии и добровольные народные дружины будут патрулировать улицы, на крупных мероприятиях будет действовать пропускной режим.

В этом году Сочи отметит 185-ю годовщину со дня основания. Всего ко Дню города запланировали около 50 мероприятий. Они пройдут под общим девизом «Сочи Впечатлений».

Татьяна Ручкина

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