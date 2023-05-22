В Сочи усилят меры безопасности на время проведения последнего звонка и дня города

В Сочи усилят меры безопасности на время проведения торжественных линеек, посвященных Последнему звонку, а также мероприятий ко Дню города. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

По рекомендации министерства просвещения России, линейки в честь Последнего звонка пройдут по всей стране 23 мая. Выпускниками в Сочи станут более 2,7 тыс. школьников. Для безопасного проведения мероприятий будет усилен контроль на входных группах, а также координация движения на подъездных путях к школам.

На этой неделе в Сочи также отметят День города. К этому празднику на различных площадках пройдет около 50 мероприятий под общим девизом «Сочи Впечатлений».

«В праздничные дни усиливаем патрулирование улиц сотрудниками УВД, Росгвардии, добровольными народными дружинами. На крупных мероприятиях будет действовать пропускной режим. Поручил также уделить внимание обеспечению санитарного порядка — под особым вниманием места притяжения граждан»,— отметил Алексей Копайгородский.

Татьяна Ручкина

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