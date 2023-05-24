Нижегородцев попросили оценить предварительную концепцию развития Парка 1 Мая

Институт развития городской среды (ИРГС НО) представил предварительную концепцию развития Парка им. 1 Мая в Нижнем Новгороде. Архитекторы предложили убрать из парка дельфинарий, сократить количество аттракционов и изменить визуальное оформление павильонов кафе. Теперь жителей просят оценить проект и заполнить онлайн-анкету.

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Парк 1 Мая был заложен в Нижнем Новгороде в 1894 году, располагался на территории Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки 1896 года. Нынешний парк занимает 15,25% территории выставки.

Авторы концепции планируют разделить территорию парка на две зоны: историческую, отсылающую к Всероссийской выставке 1896 года, и природную. Их соединят «выставочным маршрутом» для прогулок, дорожки пройдут по пути следования первого трамвая, который запустили к выставке в XIX веке.

Арт-объекты, которые сейчас находятся в Парке 1 Мая, предложено собрать в одном месте, чтобы «дозировать их количество для восприятия». Ознакомиться с предварительной концепцией можно на сайте ИРГС НО.

После анкетирования с жителями еще раз обсудят концепцию развития. Финальную версию планируют подготовить к лету. Само благоустройство может занять до двух лет. Сколько средств потребуется на обновление территории, пока не ясно. Выступить в качестве инвестора предложат нынешнему арендатору ООО «Парк им. 1 Мая».

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Историю смешают с каруселями».

Анастасия Еремина