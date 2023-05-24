Подрядчик начал демонтировать конструктивную часть моста на улице Земеца

В настоящее время отфрезерован и снят верхний слой дорожного полотна на путепроводе на ул. Земеца. Также демонтированы светильники, питающие кабели искусственного освещения и перила. Об этом сообщает городская администрация.

«Идет работа по демонтажу конструктивных частей мостового сооружения»,— говорится в сообщении.

Фото: Администрация Самары

Кроме того, в среду рабочие начали открывать шкафную плиту, которая соединяет мост с проезжей частью, и деформационный шов на объекте. Ремонт путепровода на ул. Земеца в Самаре стартовал в конце апреля. В связи с этим изменилась схема движения транспорта в городе.

Георгий Портнов