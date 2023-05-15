Для жителей Казани планируют ввести плату за содержание контейнерных площадок сбора мусора

В Казани планируют ввести плату за содержание контейнерных площадок сбора мусора. Об этом на деловом понедельнике сказал мэр города Ильсур Метшин.

«Жители многоквартирных домов у нас платят и за вывоз мусора, и за содержание контейнерных площадок, а поселки, а у нас это 220 тыс., это каждый шестой житель Казани платит только за вывоз мусора, а площадки по законодательным всяким различным моментам, что они не были оформлены. Это вопрос правовой коллизии. На сегодня мы их решаем и зарегистрировали, поэтому плату и за содержание этих контейнерных площадок платить (мусор же не может сам залезать в мусоровозы). Эти вопросы есть, но их нужно решать оперативно и быстро», — сказал господин Метшин.

Мэр также попросил пересмотреть количество контейнерных площадок в Казани.

"Ъ-Казань"