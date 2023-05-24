Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:25

Вопрос о расселении дома в Перми, из-за жалоб жителей которого возбудили уголовное дело, рассмотрят после 2024 года

В администрации Перми прокомментировали уголовное дело, возбужденное краевым СУ СКР по факту халатности должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления. Основанием для возбуждения дела послужили сообщения жильцов аварийного дома по ул. Куйбышева, 68, о том, что чиновники не предпринимали мер по их расселению. В управлении жилищных отношений мэрии пояснили, что здание действительно было признано аварийным и подлежащим сносу. Однако в декабре 2021 года собственники успешно обжаловали это решение в Свердловском райсуде. В апреле 2022-го мэрии удалось оспорить решение суда первой инстанции в Пермском краевом суде, который подтвердил законность распоряжения о признании дома аварийным.

Фото: 2ГИС

Фото: 2ГИС

«На тот момент заявочная кампания в рамках порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда уже была приостановлена. Из-за судебных споров дом не удалось включить в программу расселения на 2019–2024 годы. В связи с этим вопрос о расселении дома будет рассматриваться уже после 2024 года»,— заявили в управлении жилищных отношений.

В мэрии отметили также, что сейчас управление домом по ул. Куйбышева, 68, осуществляет управляющая организация. В случае непринятия ею необходимых мер жильцы могут подать жалобу в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. В целях обеспечения безопасных условий для проживания на период до расселения аварийного дома жильцам может быть предоставлено жилое помещение маневренного жилищного фонда. По словам представителей мэрии, на данный момент заявлений о предоставлении жилых помещений маневренного фонда от жителей дома по ул. Куйбышева, 68, не поступало.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...