Вопрос о расселении дома в Перми, из-за жалоб жителей которого возбудили уголовное дело, рассмотрят после 2024 года

В администрации Перми прокомментировали уголовное дело, возбужденное краевым СУ СКР по факту халатности должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления. Основанием для возбуждения дела послужили сообщения жильцов аварийного дома по ул. Куйбышева, 68, о том, что чиновники не предпринимали мер по их расселению. В управлении жилищных отношений мэрии пояснили, что здание действительно было признано аварийным и подлежащим сносу. Однако в декабре 2021 года собственники успешно обжаловали это решение в Свердловском райсуде. В апреле 2022-го мэрии удалось оспорить решение суда первой инстанции в Пермском краевом суде, который подтвердил законность распоряжения о признании дома аварийным.

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«На тот момент заявочная кампания в рамках порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда уже была приостановлена. Из-за судебных споров дом не удалось включить в программу расселения на 2019–2024 годы. В связи с этим вопрос о расселении дома будет рассматриваться уже после 2024 года»,— заявили в управлении жилищных отношений.

В мэрии отметили также, что сейчас управление домом по ул. Куйбышева, 68, осуществляет управляющая организация. В случае непринятия ею необходимых мер жильцы могут подать жалобу в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. В целях обеспечения безопасных условий для проживания на период до расселения аварийного дома жильцам может быть предоставлено жилое помещение маневренного жилищного фонда. По словам представителей мэрии, на данный момент заявлений о предоставлении жилых помещений маневренного фонда от жителей дома по ул. Куйбышева, 68, не поступало.