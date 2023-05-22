СКР возбудил уголовное дело по факту халатности пермских чиновников

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, по факту халатности должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления, не предпринимающих мер по расселению жильцов аварийного многоквартирного дома по ул. Куйбышева, 68. Как сообщает пресс-служба следственного управления, дом был признан подлежащим расселению еще в марте 2021 года, однако ответственными должностными лицами профильных ведомств своевременных мер для этого так и не было принято. До настоящего времени граждане не расселены и продолжают проживать в небезопасных для их здоровья и жизни условиях. О преступлении стало известно после того, как в СУ обратились сами жители дома.

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По указанию руководителя следственного управления следователями проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователями назначена судебная строительно-техническая экспертиза, изучается изъятая следствием документация, допрашиваются потерпевшие — жильцы дома и лица, проживающие в доме на основании договора социального найма, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к нарушению прав граждан.