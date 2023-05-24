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В Минстрое Ульяновской области прошли обыски по делу о халатности при стройке жилья для дольщиков

Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при строительстве жилого дома №67 по ул. Красноармейской в Ульяновске (ч.1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ Ульяновской области

«Следователями проведены обыски в министерстве строительства Ульяновской области и ОАУ "Ульяновскгосэкспертиза", выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления»,– говорится в сообщении.

Следствие установило, что с 2021 года должностные лица ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий», которое было создано ППК «Фонд развития территорий», не обеспечили качественную подготовку и согласование проектно-сметной документации на строительство указанного здания. Кроме того, по версии силовиков, представители Ульяновского областного фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства не следили «должным образом за порядком, качеством и сроками оказания техническим заказчиком услуг, своевременным устранением им замечаний и представлением надлежащим образом оформленной отчетной документации».

Из-за этого были нарушены права участников долевого строительства. Здание не было введено в эксплуатацию.

Ранее Следственное управление СКР по Ульяновской области приступило к расследованию уголовного дела по факту халатности чиновников, принявших в эксплуатацию жилой дом, предназначенный для детей-сирот и построенный с нарушениями проекта. В результате от жильцов поступают жалобы на холод в квартирах.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дому для сирот не хватает тепла».

Георгий Портнов

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