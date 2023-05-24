Власти РФ хотят денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин назначил представителя в парламенте при рассмотрении вопроса о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Представителем президента РФ по этому вопросу в обеих палатах Федерального Собрания стал заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Документ предусматривает проведение совместной работы в области судоходства, рыбодобычи, защиты морской среды и экологической безопасности. Со стороны Украины он был денонсирован Верховной радой в феврале 2023-го года. Также Украина вышла из договора о военно-морском сотрудничестве в Черном море.

Михаил Волкодав

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