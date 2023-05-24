Совет федерации освободил участников спецоперации от пошлины за замену паспорта и водительского удостоверения

Совет федерации одобрил закон, согласно которому участники военной операции на Украине освобождаются от уплаты госпошлины при замене утраченного или испорченного российского паспорта или водительского удостоверения. Эти изменения будут внесены в Налоговый кодекс.

В настоящее время пошлина за выдачу российского паспорта составляет 1,5 тыс. руб. За замену водительских прав необходимо заплатить 2–3 тыс. руб.

Авторами закона выступила группа сенаторов. В пояснительной записке отмечалось, что эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на участников военной операции. Сенаторы указывали, что военнослужащие могут потерять паспорта или водительские удостоверения при участии в военной операции на Украине, а также транспортировке в больницы из-за ранений или заболеваний, полученных при выполнении боевых задач.

На необходимость освобождения участников военной операции от госпошлины за потерю документов в апреле указала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «В военных госпиталях врачи занимаются восстановлением документов раненых — утерянных, сгоревших, в окопе пропавших и так далее. Мало того, что опять длительная бюрократическая процедура, надо доказать, что ты в окопе потерял паспорт или права на вождение. И еще заплатить пошлину. Но раненый лежит в больнице, он не может это заплатить»,— сказала она на заседании совета законодателей.

17 мая Андрей Турчак сообщил, что возглавляемая им рабочая группа по вопросам военной операции на Украине разработала единый стандарт региональных мер поддержки для участников боевых действий и их семей. В частности, предлагается предоставить военнослужащим льготы по уплате транспортного налога и освободить от платы за детские сады. Семьям участников операции также планируют предоставить льготы на оплату ЖКУ.