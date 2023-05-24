В Москве простились с замглавы Минобрнауки Кучеренко

В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове прошла церемония прощания с замглавы Минобрнауки Петром Кучеренко. Он умер 20 мая в возрасте 46 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На церемонию прощания пришли его вдова Диана Гурцкая, а также замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, замруководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, певица Лолита, сообщает «РИА Новости».

Самочувствие господина Кучеренко резко ухудшилось в самолете на пути из рабочей командировки на Кубу. Лайнер посадили в Минеральных Водах, но спасти чиновника не удалось. Его причину смерти не называли. Он занимал пост замминистра с 2021 года.

Лаура Кеффер