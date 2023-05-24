Омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк досрочно ушла в отставку

Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк досрочно сложила полномочия по собственному желанию. Сведения об этом содержатся в повестке заседания Госсовета РК на портале госоргана.

Глава республиканского парламента Владимир Константинов заявил ТАСС, что в поддержку решения проголосовали 58 депутатов.

Лариса Опанасюк занимала должность омбудсмена Крыма с 2019 года. До этого назначения бывший уполномоченный по правам человека руководила аппаратом Совета министров республики.

Ранее стало известно, что дочери-близнецы омбудсмена Анна и Мария Опанасюк выступили в поддержку ВСУ. Девушки являются украинскими певицами, выступающими в дуэте ANNA MARIA.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram