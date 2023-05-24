Госсовет Крыма отправил в отставку омбудсмена Опанасюк, дочери которой поддерживают ВСУ

Госсовет Крыма отправил в отставку уполномоченного по правам человека в Республике Крым (РК) Ларису Опанасюк, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального парламента. В постановлении, которое поддержало большинство депутатов, отмечается, что досрочное увольнение крымского омбудсмена связано с ее заявлением по собственному желанию, а также после консультаций с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Опанасюк

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Лариса Опанасюк

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Лариса Опанасюк была назначена на должность уполномоченного по правам человека в Крыму осенью 2019 года. До этого она занимала пост вице-премьера РК—руководителя аппарата Совмина.

Ее дочери-близнецы, Анна и Мария Опанасюк, являются популярными украинскими певицами, которые выступают в дуэте ANNA MARIA.

После начала СВО уроженки Крыма активно выступают с поддержкой ВСУ, заявляя, что полуостров — украинский.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь