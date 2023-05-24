Госсовет Крыма отправил в отставку омбудсмена Опанасюк, дочери которой поддерживают ВСУ

Госсовет Крыма отправил в отставку уполномоченного по правам человека в Республике Крым (РК) Ларису Опанасюк, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального парламента. В постановлении, которое поддержало большинство депутатов, отмечается, что досрочное увольнение крымского омбудсмена связано с ее заявлением по собственному желанию, а также после консультаций с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой.
Лариса Опанасюк
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Лариса Опанасюк была назначена на должность уполномоченного по правам человека в Крыму осенью 2019 года. До этого она занимала пост вице-премьера РК—руководителя аппарата Совмина.
Ее дочери-близнецы, Анна и Мария Опанасюк, являются популярными украинскими певицами, которые выступают в дуэте ANNA MARIA.
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