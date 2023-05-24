Британский регулятор уличил пять банков в сговоре при торговле гособлигациями Британии

Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании объявило о раскрытии сговора между трейдерами пяти банков при торговле британскими государственными облигациями. В незаконной деятельности обвиняются Deutsche Bank, Citi, HSBC, Morgan Stanley и Royal Bank of Canada.

Как показало предварительное расследование, трейдеры пяти банков делились между собой в мессенджере Instant Bloomberg информацией о своих стратегиях, ценообразовании и другими данными, касающимися торговли гособлигациями Британии. Таким образом, банки, вместо того чтобы конкурировать друг с другом, договаривались о том, кто будет приобретать облигации и по какой цене, что является нарушением законов о добросовестной конкуренции.

Как отмечает CMA, обмен информацией происходил в первые годы после мирового финансового кризиса — в период с 2009 по 2013-й. О незаконной деятельности трейдеров регулятору сообщил Deutsche Bank, который теперь избежит наказания. Свою вину уже также признал Citi, который все же будет оштрафован, однако сумма штрафа будет существенно снижена в обмен на сотрудничество. Остальные участники сговора свою вину не признали.

Кирилл Сарханянц