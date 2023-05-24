Vertical Hospitality переносит штаб-квартиру из Санкт-Петербурга в Дубай

Гостиничная сеть Vertical Hospitality (принадлежит Becar Asset Management) объявила о переносе своей штаб-квартиры в Дубай (ОАЭ). Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе управляющей компании.

По словам владельца бренда Vertical и президента Becar Asset Management Александра Шарапова, в настоящий момент компания ведет переговоры о продаже франшизы и открытию новых гостиниц в РФ, Казахстане, Узбекистане, Дубае, Грузии, Португалии, Испании, Тайланде и на Бали.

Как пояснили в компании, релокация штаб-квартиры в Дубай позволит Vertical Hospitality облегчить работу как на мировых рынках, так и на российском. На новом этапе Vertical Hospitality возглавит Александр Пестряков, до этого руководивший строительством и продажами зарубежных проектов.

Vertical Hospitality была основана в 2013 году, тогда же открылся первый отель Vertical в Санкт-Петербурге. В 2023 году компания объявила о масштабной экспансии. Сейчас она, в частности, занята поисками участка для строительства второй своей гостиницы гибридного формата на Ближнем Востоке. На сегодняшний день в России и странах СНГ уже продано восемь франшиз на открытие отелей под брендами Vertical Hospitality. В ближайшие пять лет планируется открыть до 30 новых гостиниц гибридных форматов в странах СНГ, Португалии, на Кипре, а также в Азии — с партнерами и по франшизе.

В марте «Ъ-СПб» писал, что Vertical Hospitality планирует построить в Португалии два отеля: трехзвездочный коливинг You&Co и четырехзвездочный lifestyle-отель We&I. Общий объем инвестиций, которые компания планирует привлечь у партнеров из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, составит $25 млн.

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