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Лавров посетит ЮАР с 1 по 2 июня и примет участие в совещании глав МИДов БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Кейптаун (столица ЮАР), где примет участие в совещании глав МИДов стран БРИКС, который пройдет с 1 по 2 июня. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале министерства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам Марии Захаровой, в ходе совещания министры иностранных Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, которые входят в БРИКС, обсудят актуальные вопросы международной повестки и представят мнения о перспективах развития стратегического партнерства, в том числе институциональное развитие БРИКС.

Мария Захарова уточнила, что особое внимание главы МИДов уделят подготовке к 15-му саммиту БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа. «В рамках СМИД БРИКС пройдет также отдельное заседание с участием приглашенных руководителей внешнеполитических ведомств ряда развивающихся стран»,— добавила она.

В 2023 году встреча лидеров — саммит БРИКС — пройдет в провинции Гаутенг с 22 по 24 августа. На правах председателя объединения ЮАР объявила в качестве темы саммита «БРИКС и Африка: Партнерство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор говорила, что на саммите представители стран БРИКС будут обсуждать возможность введения единой валюты.

Милена Костерева

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