У бывших владельцев «Русграда» арестовали имущество на несколько десятков миллионов рублей

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на денежные средства и имущество принадлежащие экс-владельцу компании «Русград» Мирдагаяну (Михаилу) Абсалямову. Как указано в определение о принятии обеспечительных мер от 3 мая, арест наложен в пределах суммы 27,1 млн руб. 11 мая суд наложил еще один арест на 11,4 млн руб. на средства и имущество Павла Абсолямова.

Арест наложен до вступления судебного акта по обособленному спору о взыскании убытков, причиненных ООО СК «Русград» Михаилом и Павлов Абсолямовыми, а также Евгением Брулевым в законную силу. На средства и имущество господина Брулева также был наложен арест на 11,6 млн руб.

Напомним, «Русград» известен как строитель аэропорта Кольцово, выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», гостиницы «Анжело», ангарного комплекса «Уральских авиалиний». Как писал «Ъ-Урал», осенью 2021 года Арбитражный суд Свердловской области начал процедуру банкротства компании. Ранее управляющий подал заявление в суд о признании недействительными многомиллионных выплат Михаилу Абсалямову.

Кроме того, 19 мая и.о конкурсного управляющего Виталий Тихомиров подал заявления о привлечении Михаила Абсалямова к субсидиарной ответственности по обязательствам компании «Русград».

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