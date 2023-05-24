«Транснефть-Западная Сибирь» оштрафована на 310 тыс рублей за разлив нефти в Омской области

Омская межрайонная природоохранная прокуратура из-за утечки нефти оштрафовала АО «Транснефть-Западная Сибирь» на 310 тыс. руб. Инцидент произошел еще в январе 2023 года в Омском районе. Как установила проверка, утечка произошла в результате разгерметизации магистрального трубопровода.

В отношении компании возбуждено административное производство по статье о сокрытии или искажении экологической информации – несвоевременном сообщении о факте розлива нефтепродуктов, уничтожении плодородного слоя почвы, а также загрязнении лесов химическими, радиоактивными и другими вредными веществами.

Кроме того, к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 82 тыс. руб. привлечены пять сотрудников предприятия, непосредственно допустивших нарушения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

В настоящее время компанией завершены работы по технической рекультивации земель. Окончательные работы по биологической рекультивации будут завершены к октябрю 2023 года.

Ранее пресс-служба АО «Транснефть – Западная Сибирь» комментировала, что нарушение герметичности трубопровода было обнаружено после плановых ремонтных работ на участке магистрального нефтепровода Усть-Балык - Омск.

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Лолита Белова