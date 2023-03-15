Роспотребнадзор оштрафовал АО «Транснефть - Западная Сибирь» после разгерметизации магистрального трубопровода

Роспотребнадзор Омской области оштрафовал АО «Транснефть - Западная Сибирь» на 20 тыс. руб. за несвоевременное сообщение о загрязнении почвы при разливе топлива.

По данным прокуратуры региона, которая провела проверку, 27 января 2023 года вблизи деревни Луговая предприятие допустило утечку нефти на почву. Площадь разлива составила 615 кв. м. Инцидент произошел из-за разгерметизации магистрального трубопровода.

О происшествии в нарушение установленных правил компании сообщила лишь спустя сутки после разлива.

Прокуратура области по факту разлива нефти продолжает вести проверку с целью установления ущерба загрязнения и виновных в случившемся.

Ранее пресс-служба АО «Транснефть – Западная Сибирь» комментировала, что нарушение герметичности трубопровода было обнаружено после плановых ремонтных работ на участке магистрального нефтепровода Усть-Балык - Омск. Компанией была проведена очистка территории, собран и вывезен загрязненный грунт.

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Лолита Белова