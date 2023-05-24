На улице Вольской в Самаре ограничено движение из-за пожара

Пожар начался на ул. Вольской в Самаре в среду утром. Сообщение о происшествии в районе дома 108 поступило в региональное ГУ МЧС в 10:52 (MSK+1), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Горят надворные постройки на общей площади 120 кв.м. пожарно-спасательные подразделения работают на месте вызова»,— говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Движение на проезжей части в районе места происшествия ограничено. Как сообщили в региональном ГУ МВД, на месте находятся сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.

Также в среду утром в Самаре произошел еще один пожар – в многоквартирном жилом доме на ул. Артемовская. В результате происшествия один человек погиб и два пострадали. Также была спасена девочка 2007 года рождения.

Георгий Портнов