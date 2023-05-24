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Найден подрядчик для создания проекта первого этапа стройки Южной обводной дороги

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области намерено потратить более 31,5 млн руб. на инженерные изыскания и подготовку проекта строительства Южной обводной дороги. Речь идет о первом этапе работ на участке от ул. Водников до ул. Самарской. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Торги уже проведены. Подрядчик определен. Компания запросила за свою работу 31,3 млн руб.

Подрядчик проведет работу в три этапа. Сначала он проведет инженерные изыскания, затем подготовит проектную документацию, а после этого разработает проект планировки и межевания территории.

Протяженность проектируемого участка дороги составляет 2 км. Работы должны быть выполнены не позднее 1 ноября 2024 года.

Георгий Портнов

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