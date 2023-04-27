Проект Южной обводной дороги в Самаре создадут за 31,6 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для выполнения инженерных изысканий и подготовки проекта строительства Южной обводной дороги в Самаре. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет более 31,5 млн руб. Проект предусматривает проектирование участка дороги от ул. Водников до ул. Самарской.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Подрядчика определят 19 мая текущего года. Ранее стало известно о том, что соседняя с Самарской Ульяновская область получит из федерального бюджета 2,2 млрд руб. на дороги, мосты и больницы.