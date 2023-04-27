Проект Южной обводной дороги в Самаре создадут за 31,6 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для выполнения инженерных изысканий и подготовки проекта строительства Южной обводной дороги в Самаре. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет более 31,5 млн руб. Проект предусматривает проектирование участка дороги от ул. Водников до ул. Самарской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчика определят 19 мая текущего года. Ранее стало известно о том, что соседняя с Самарской Ульяновская область получит из федерального бюджета 2,2 млрд руб. на дороги, мосты и больницы.

Георгий Портнов