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Проект Южной обводной дороги в Самаре создадут за 31,6 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для выполнения инженерных изысканий и подготовки проекта строительства Южной обводной дороги в Самаре. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет более 31,5 млн руб. Проект предусматривает проектирование участка дороги от ул. Водников до ул. Самарской.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчика определят 19 мая текущего года. Ранее стало известно о том, что соседняя с Самарской Ульяновская область получит из федерального бюджета 2,2 млрд руб. на дороги, мосты и больницы.

Георгий Портнов

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