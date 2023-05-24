Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как прошел запуск самого большого бутика бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacob & Co Фото: Jacob & Co

Несколько раз я рассказывала в «Стиле» о Jacob & Co. И каждый раз новости бренда начинались со слова «самый»: то он представляет одни из самых дорогих часов, то участвует в проекте Burj Binghatti Jacob & Co Residences, претендующем на звание самого высокого жилого здания в мире.

И вот снова новость со словом «самый» — на сей раз бренд открывает свой самый большой магазин в мире, площадь — 220 кв. м. Запустили его совместно с Salujain Group в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. Открытие устроили с подобающим размахом — гостем стал футболист Криштиану Роналду.

И это уже третий новый бутик с начала 2023 года — до этого они появились в Стамбуле и Дубае. Всего же у Джейкоба Арабо 94 бутика на разных континентах. А позднее в этом году планируют открыть еще не менее 10 магазинов, в том числе в Мумбаи, Гонконге, Макао и Ханое. Готова делать ставки: открытие сотого бутика отметят с особенным шиком.