Движение по Крымскому мосту восстановили в штатном режиме

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили в штатном режиме. Об этом сообщает администрация Симферополя со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Тамань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Проезд открыли на участке автодороги А-290 «Новороссийск-Керчь» 141 км + 018 — 160 км + 048 (транспортный переход через Керченский пролив). По данным управления, проезд открыли с 11:00.

Ранее о закрытии моста сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Руководитель администрации республики пояснил, что меры связаны с проводимыми учениями. Жители Керчи сообщали о задымлении в районе моста.

Анастасия Донскова

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