ЗакС утвердил кандидатуру нового бизнес-омбудсмена Петербурга

Законодательное собрание Санкт-Петербурга большинством голосов утвердило кандидатуру бывшего замруководителя администрации губернатора города Валерия Калугина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. «За» проголосовало 48 депутатов, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

«Сегодня вместе с депутатами согласовали его кандидатуру. Уверен, Валерий Валентинович Калугин окажется не менее отзывчивым Уполномоченным, а также продолжит продуктивное взаимодействие с парламентом»,— прокомментировал решение спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Валерий Калугин работал в структурах Смольного с 1994 года. В разное время занимал посты в комитете по земельным ресурсам, комитете имущественных отношений и городской кадастровой палате. Также около четырех лет был генеральным директором «Консалтинговой группы ВВК». Заместителем главы администрации губернатора был с начала 2019 года до конца апреля 2020-го.

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