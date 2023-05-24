В Нижегородской области начали менять старые лифты в домах

Подрядчики приступили к замене 185 старых лифтов в многоквартирных домах Нижнего Новгорода и Дзержинска. До конца мая начнут менять еще 184 старых подъемника в Нижнем Новгороде и Кстове, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Всего 2023 году планируется заменить лифты в 277 домах: по 233 адресам в Нижнем Новгороде, 37 в Дзержинске и семи в Кстове. Работы продолжатся в 2024 году, тогда заменят лифты еще в 393 домах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Сарова, Арзамаса, Выксы, Заволжья, Кстова и Павлова. Список адресов опубликован на сайте фонда капремонта.

Таким образом, за два года в Нижегородской области поменяют 2,4 тыс. лифтов в 670 многоквартирных домах. Новые подъемники будут обработаны антивандальным покрытием, в них установят камеры видеонаблюдения.

Стоимость работ по замене всех лифтов составит около 8,5 млрд руб. Партнером проекта выступает Дом. РФ. Структура этой компании – Щербинский лифтостроительный завод – поставляет оборудование нижегородскому фонду капремонта с беспроцентной рассрочкой платежа.

Анастасия Еремина