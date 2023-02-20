Более 8,5 млрд рублей направят на замену лифтов в Нижегородской области

В Нижегородской области до 2025 года планируют заменить 2,4 тыс. лифтов домах, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале. На это направят 8,5 млрд руб., из них 3,6 млрд руб. заложат в бюджете области на 2023-2025 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Партнер проекта Дом. РФ. Структура этой компании – Щербинский лифтостроительный завод – поставит оборудование региональному фонду капремонта с беспроцентной рассрочкой платежа на пять лет, начиная с 2024 года.

«Найти средства в бюджете сразу крайне сложно. На помощь пришли коллеги из Дом.РФ. Проект синхронизирован с планами управляющих компаний по ремонту подъездов, неудобства для жильцов минимизируем. В итоге сможем улучшить условия проживания более чем 185 тысяч человек»,– написал Глеб Никитин.

Елена Ковалева