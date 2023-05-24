В Свердловской области у арендаторов, не участвующих в тушении пожаров, могут забрать земельные участки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время проведет совещание по пожарной обстановке с арендаторами земельных участков. Как сообщил департамент информационной политики региона, к тем, кто не принимает участие в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, будут приняты меры — вплоть до отзыва участков.

Сейчас глава Свердловской области проводит совещание с руководителем Россельхознадзора Иваном Советниковым. Задача — дать установки по борьбе с возгораниями на территории региона, а также по усиленному контролю за соблюдением противопожарных правил.

Напомним, по данным на утро 24 мая, в Свердловской области действуют 24 лесных пожара на площади 3,6 тыс. га. Из них 16 возгораний уже локализованы на площади 2 тыс. га. В ликвидации пожаров задействованы более 11 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники.

Диана Сунагатуллина

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