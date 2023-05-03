В Крыму расширят список национализируемого имущества украинских олигархов

В Крыму под национализацию попадут еще некоторые объекты украинских олигархов. Уже национализированное имущество планируют продать с аукциона во второй половине 2023 года, сообщил «РИА Новости» глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Он подчеркнул, что сейчас в регионе проводят работу над очень большими пакетами имущества украинских олигархов. Владимир Константинов отметил, что пока огласить вошедшие в список объекты не могут, поскольку, когда украинские собственники узнают об этих планах, начинают пытаться вывести прибыль.

В феврале в Крыму национализировали более 700 активов украинцев. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк и Сергей Тарута. Власти оценивали их стоимость в миллиарды рублей. Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, все средства от продажи этого имущества направят на нужды участников спецоперации.

Татьяна Ручкина

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