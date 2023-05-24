Туристка, впавшая в кому на Бали, скончалась в Новосибирске

В Новосибирске скончалась Елена Новосельцева, которая зимой во время туристической поездки на Бали впала в кому. Она скончалась от инсульта, сообщает ТАСС.

Елену Новосельцеву эвакуировали с Бали в феврале. Как тогда сообщал минздрав Новосибирской области, женщина была определена на лечение в областную больницу. С просьбой помочь в эвакуации туристки к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову обратились родственники женщины. Сообщалось, что средства на перелет и оплату иностранной клиники были выделены из резервного фонда правительства региона.

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Оксана Павлова