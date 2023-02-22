Новосибирскую туристку, впавшую в кому на Бали, эвакуировали в регион

Впавшую в кому из-за инсульта жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву эвакуировали с Бали 22 февраля. «Дату эвакуации российские медики определили с учетом состояния и транспортабельности пациентки»,– сообщает минздрав региона. Женщина будет проходить лечение в облбольнице. Эвакуация проводилась с использованием специального транспортировочного модуля.

В минздраве пояснили, что лечение и эвакуацию пациента по закону оплачивает он сам или его родственники, однако страховой суммы для оплаты всех расходов не хватило. Родственники пациентки обратились к губернатору Новосибирской области за помощью. В результате средства на эвакуацию пациентки и оплату иностранной клиники были выделены из резервного фонда облправительства.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова