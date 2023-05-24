Врезавшийся в ограждения рядом с Белым домом США хотел убить президента и захватить власть

Водитель грузового фургона, который 22 мая врезался в ограждения недалеко рядом с Белым домом в Вашингтоне, заявил, что хотел убить президента, сообщает NBC со ссылкой на судебные документы. Согласно им, 19-летний житель штата Миссури Саи Варшит Кандула планировал нападение в течение полугода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Zaboji, Reuters Фото: Chris Zaboji, Reuters

Инцидент произошел в понедельник вечером, никто из охраны или сотрудников Белого дома не пострадал.

На допросе господин Кандула заявил, что «восхищается нацистами» и хочет «захватить власть». У него с собой был флаг со свастикой, который он купил его в интернете, и молодой человек обосновал это тем, что «у нацистов великая история». Гитлера он назвал «сильным лидером», которым он восхищается.

Он также сказал, что его целью было «пробраться в Белый дом, захватить власть и стать ответственным за нацию». «Когда агенты спросили, как Кандула захватит власть, он заявил, что убьет президента… и причинит вред любому, кто встанет у него на пути»,— говорится в документах.

Кандуле предъявлены обвинения в намерении убить президента, а также в нападении с применением опасного орудия, безрассудном вождении, причинении ущерба федеральной собственности и незаконном проникновении на охраняемую территорию. К расследованию его дела привлечены Секретная служба США и ФБР. Вчера, 23 мая, в его доме прошли обыски.

Лаура Кеффер