Зарплатные предложения в сфере производства в Свердловской области области выросли на 12%

В Свердловской области средние зарплатные предложения в сфере производства в апреле относительно прошлогодних показателей выросли на 12%, следует из исследования сервиса «Зарплата.ру». Наибольшее увеличение отмечается у токарей (+29% — до 90 тыс. руб.), операторов станков с ЧПУ (+27% — до 72 тыс. руб.) и инженеров по охране труда (+25% — до 50 тыс. руб.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как говорится в исследовании, проблему кадрового дефицита в сфере производства усугубила пандемия. Так, в 2020 году многие сотрудники производств переходили в сервисы такси и доставок из-за более выгодных зарплатных предложений. Прогнозируется, что высокий спрос на специалистов в отраслях машиностроения, производства, промышленности сохранится в ближайший год.

Зарплатные ожидания в апреле 2023 года заметнее всего выросли у токарей (+30% — до 64 тыс. руб.), начальников смены (+27% — до 74 тыс. руб.), операторов производственной линии (+19% — до 50 тыс. руб.). Ранее сообщалось, что в Свердловской области на фоне дефицита рабочих и роста инфляции выросли зарплатные ожидания курьеров и кассиров.

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