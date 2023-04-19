В Свердловской области выросли зарплатные ожидания курьеров и кассиров

В Свердловской области на фоне дефицита рабочих и роста инфляции значительно выросли зарплатные ожидания курьеров, кассиров и разнорабочих. Согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру», в среднем зарплатные ожидания мужчин-соискателей выросли на 10%, женщин — на 9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Впрочем, в ряде профессий запросы мужчин и женщин ожидания не совпадают. Так, курьеры-мужчины хотят получать на 48% больше, а женщины – на 32%. При этом разнорабочие-женщины запрашивают зарплаты на 42% выше, чем год назад, тогда как мужчины на 12%. Также зарплатные ожидания выросли у упаковщиков (+18% у мужчин, +12% у женщин), монтажников (+27% у мужчин), кассиров (+18% у женщин), грузчиков (+13% у мужчин).

Кроме того, зарплатные ожидания выросли у мужчин и женщин, имеющих среднее (+16% и +19% соответственно) и высшее (+10% и +7%) образования.

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