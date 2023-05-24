Decathlon могут запретить продавать магазины по одному

Правкомиссия может запретить Decathlon продавать магазины поштучно, чтобы сеть не пыталась «обойти обязательные условия продажи бизнеса». Об этом заявил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Замминистра выразил мнение, что практику продажи магазинов по одному «придется приостановить». «Чтобы не получилось так, что торговая сеть пытается обойти обязательные условия продажи бизнеса. То есть избежать сделки, которая учитывает полную стоимость активов. Так ведь можно продать все магазины — каждый по отдельности — и покинуть страну, не предоставив своим покупателям дисконт в 50% и не выплатив отчисления в казну в 10% от суммы»,— пояснил господин Евтухов.

По его словам, Decathlon необходимо решить, продолжают ли они работать в России или полностью уходят с российского рынка. Он считает, что подобные «штучные» сделки по продаже имущественных активов должны быть исключением. «В противном случае они становятся похожими на сделки прикрытия истинных целей уходящих с рынка компаний, то есть на "притворные" сделки»,— пояснил Виктор Евтухов.

Сеть спортивных и туристических магазинов Decathlon приостановила поставки товаров в Россию в конце марта 2022 года. В январе источники РБК сообщали, что Decathlon продаст бизнес в России, его стоимость оценивалась в 10–15 млрд руб. В собственности у компании находится 26 объектов. В мае «Известия» писали, что Decathlon нашла покупателя на пять магазинов в России, но подробности сделки не приводились.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Decathlon решилась на продажу».

Лаура Кеффер