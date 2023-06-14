Сегодня исполняется 55 лет полпреду президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства—министр промышленности и торговли Денис Мантуров:

— Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с 55-летним юбилеем. За годы нашего знакомства я не раз убеждался в Вашем профессионализме, чуткости и упорстве в достижении поставленных целей. Как куратор Уральского федерального округа, я ценю нашу совместную работу по реализации перспективных проектов в различных отраслях, тесное взаимодействие по вопросам развития промышленности округа. Сегодня в том числе благодаря Вашей поддержке и деятельному участию в решении всех возникающих вопросов на Урале модернизируются существующие и создаются новые производственные мощности, а производимая предприятиями продукция выходит на мировые рынки. Реализуется 25 приоритетных инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие входящих в состав федерального округа регионов. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим развитие и процветание Урала и благополучие его жителей. Владимир Владимирович, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»