Депутаты муниципалитета Ярославля по-новому отчитались о доходах

Депутаты муниципалитета Ярославля отчитались о доходах в 2022 году в безличной форме. Соответствующая справка размещена на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты муниципалитета Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Депутаты муниципалитета Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В документе указывается, что 34 депутата предоставили губернатору уведомления о том, что не совершали сделок, о которых по федеральному законодательству должны уведомлять главу региона. Еще 4 депутата предоставили полноценные сведения о доходах за 2022 год. В числе этих лиц 3 депутата, работающие на постоянной основе. В муниципалитете это председатель Сергей Калинин и два его заместителя — Олег Ненилин и Алексей Малютин.

Других сведений, в том числе сами доходы, по федеральному законодательству теперь можно не публиковать. Как сообщал «Ъ-Ярославль», аналогичным образом отчитались о доходах депутаты областной думы. На сайте правительства области в разделе о доходах губернатора сейчас размещен текст указа Президента РФ, который меняет подход к публикации сведений.

Пока известно только о двух политиках в Ярославской области, опубликовавших полноценные декларации. Это мэр Ярославля Артем Молчанов, годовой доход которого в 2022 году составил 6,77 млн руб. И депутат Госдумы РФ Анатолий Лисицын, заработавший в 2022 году 6,29 млн руб.

Андрей Иванов