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Депутаты Ярославской областной думы отчитались о доходах

Все депутаты Ярославской областной думы, обязанные сдавать декларации о доходах и имуществе за 2022 год, сделали это, однако суммы и перечень имущества избиратели не увидят. На сайте думы опубликована таблица, в которой указано, что декларации о доходах сдали 36 депутатов на постоянной профессиональной основе и 12 депутатов, работающих без отрыва от основной деятельности. Иных сведений нет.

Ярославская областная дума

Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

В самой думе «Ъ-Ярославль» сообщили, что сведения проверят прокуратура и комиссия думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера. Публиковать сами данные орган не планирует, это предусмотрено федеральным законом.

В думе в настоящий момент 49 депутатов, декларацию не сдал Андрей Тихомиров, так как в прошлом году он не являлся депутатом. Господин Тихомиров получил мандат лишь в марте 2023 года вместо умершего Дмитрия Яковлева.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сведения о собственных доходах и имуществе из известных политиков региона добровольно опубликовал лишь мэр Артем Молчанов. Его примеру пока никто не последовал.

Антон Голицын

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