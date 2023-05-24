Суд приговорил к 17 годам строгого режима водителя самосвала, попавшего в ДТП со скорой

В Томске суд вынес приговор водителю грузовика, ставшего виновником ДТП с машиной скорой помощи. Ему назначено наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запрещено в течение трех лет управлять транспортными средствами.

ДТП произошло в декабре 2022 года. Врачи направлялись на вызов к пациенту. На трассе Томск – Мариинск автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком, который не уступил дорогу. Водитель скорой и находившиеся в салоне медики погибли на месте.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминировали неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, нарушение в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть людей, уклонение от административного надзора.

По данным прокуратуры Томской области, фигурант дела угнал с территории карьера по добыче строительного камня принадлежащий работодателю самосвал. Управляя им без прав, в состоянии опьянения, он допустил ДТП. Также, по информации ведомства, водитель грузовика ранее был судим за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Уклонившись от административного надзора, он покинул место своего пребывания и скрывался от правоохранительных органов.

Свою вину в совершенных преступлениях водитель грузовика признал полностью.

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Оксана Павлова