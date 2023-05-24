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Благодарность за благотворительную поддержку


Во Дворце культуры имени Орджоникидзе состоялась встреча Клуба почётных благотворителей, организованная благотворительным фондом «Металлург». Праздничный вечер объединил партнёров, коллег и друзей фонда, оказывающих поддержку в различных проектах, которые помогают улучшить качество жизни нуждающихся горожан.

В этом году благотворительный фонд «Металлург» отмечает своё 35-летие. Проекты фонда направлены на поддержку многих категорий горожан - пожилых людей, детей с особенностями развития, многодетных семей, инвалидов, а также тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Под опекой фонда не только магнитогорцы, но и жители прилегающих районов. По всем направлениям наиболее активную поддержку фонду оказывает Магнитогорский металлургический комбинат.

– Очень радует, что в списке чествуемых за благотворительные порывы не только Группа ПАО «ММК», традиционно входящая в число основных меценатов города и фонда, – приветствовал собравшихся генеральный директор ПАО «ММК», член попечительского совета благотворительного фонда «Металлург» Павел Шиляев. – Вы любите свой город, желаете инвестировать в него, в людей, живущих здесь и нуждающихся в дополнительной заботе, – инвестировать в добро. Пожелаю, чтобы ваших красивых добрых сердец хватило и на развитие бизнеса, и на благотворительность, а в фонде возникали всё новые программы помощи горожанам. Спасибо также волонтёрам, которые инвестируют в добро пусть не деньгами, но своим временем, душевным теплом и искренней помощью.

Глава Магнитогорска, член попечительского совета фонда «Металлург» Сергей Бердников отметил большую роль в благотворительности Магнитогорского металлургического комбината: «Виктор Филиппович Рашников в годы пандемии выделил беспрецедентные средства, которых хватило на помощь буквально всему городу. За ним потянулись другие – те, кто может, а главное, хочет помочь. В городе складывается культура благотворительности, которую помогает формировать и наш благотворительный фонд. Все начинают понимать, что дарить – приятнее, чем получать в подарок. Желаю, чтобы участников Клуба почётных благотворителей становилось всё больше, а добро, принесённое ими городу, воздавалось каждому сторицей».

Миссия фонда - помощь слабо защищенным слоям населения, стремление сделать жизнь людей легче и комфортнее. В 2022 г. на реализацию благотворительных программ в денежном и натуральном виде БФ «Металлург» направил более 863 миллионов рублей.

Почти вдвое увеличилось количество благотворителей среди коммерческих компаний. В 2022 году количество юридических и физических лиц, которые поддерживают фонд, увеличилось на 45 организаций. Теперь их стало 84. Эти организации поддерживают программы Фонда «Металлург» деньгами, предоставляют на безвозмездной основе необходимые материалы, товары и профессиональные услуги.

Фонд является крупнейшим поставщиком социальных услуг среди некоммерческих организаций Магнитогорска и входит в реестр исполнителей общественно полезных услуг Минюста России. В рамках программ благотворительную поддержку получили 172 организации и 36 тысяч физических лиц.

Фонд «Металлург» продолжает поддерживать и развивать ставшие постоянными комплексные программы «Забота», «XXI век - детям Южного Урала», «Спорт». В 2022-м были внедрены три новых корпоративных программы: «Доступный спорт - здоровое поколение», «Молодёжь - лидер перемен» и «Ждём домой». Программа «Ждём домой» ориентирована на поддержку семей мобилизованных.

Благотворительный фонд активно поддерживает городские некоммерческие организации, содействующие укреплению престижа и роли семьи в обществе. На базе фонда «Металлург» создан ресурсный центр для НКО города. В рамках его деятельности реализуется информационная поддержка некоммерческих организаций, проводится обучение по различным программам. В 2022-м в Магнитогорске впервые при поддержке ММК и Российского детского фонда был проведён конкурс социальных проектов «Сплав добра и дела», победителями которого стали тринадцать физических и юридических лиц.

В минувшем году фонд организовал «Клуб почётных благотворителей», объединив в нём усилия горожан и компаний города. Деятельность Клуба направлена на развитие культуры благотворительности, создание активного сообщества благотворителей. «Созданный нами Клуб почётных благотворителей, в который входят ведущие городские организации во главе с Группой компаний ММК, свидетельствует о том, что наша работа нужна. Во-первых, потому что у фонда становится все больше подопечных, во-вторых, мы видим, что в нашем городе все больше социально-ответственных компаний, которые ведут благотворительную деятельность в партнёрстве с фондом «Металлург». Хочу поблагодарить руководителей этих предприятий за отзывчивость и за добросердечие! Мы с вами на верном пути!», - отметил директор БФ «Металлург» Виталий Галкин.

Организаторы наградили участников Клуба почетных благотворителей дипломами и трогательными подарками – кружками, расписанными юными подопечными фонда «Металлург».

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