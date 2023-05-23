В воздухе Екатеринбурга выявили опасные вещества из-за лесных пожаров

По результатам лабораторных проверок воздуха Свердловской области выявили опасные вещества, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Опасные примеси выявлены из-за природных пожаров.

По данным Роспотребнадзора, по результатам проверок в воздухе Екатеринбурга выявлено превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) суточных показателей: взвешенные частицы рМ10 (в 1,7 раз), рМ2,5 — (в 2 раза), 1,2-диметилбензол — (в 2 раза). Превышение максимально-разовых ПДК выявлено по показателям: диметилбензол — (в 4,4 раза), этилбензол — (в 3,3 раза) ПДК, рМ2,5 — (в 1,2 раза).

В Реже (Свердловская область) в среднесуточных пробах выявлено превышение допустимой концентрации взвешенные частиц рМ10 — (в 1,7 раза), диоксид серы — (в 1,7 раза), формальдегида – (в 8 раз).

По данным МЧС на утро 23 мая, в регионе действуют 27 пожаров, из них 16 локализованы. За сутки ликвидированы 22 лесных пожара. С 24 по 29 мая в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода до +35 градусов. Из-за высокой температуры может осложниться пожароопасная обстановка.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте