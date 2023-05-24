Томского бизнесмена Владислава Левчугова не доставили в суд для рассмотрения уголовного дела

Суд отложил рассмотрения уголовного дела в отношении известного томского бизнесмена Владислава Левчугова и бывшего руководителя отдела управления СКР по Томской области Сергея Арефьева, которые обвиняются в коррупции. Слушания перенесены из-за того, что обвиняемых не этапировали в городской суд Юрги (Кемеровская область), рассказали «Ъ-Сибирь» в его пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Основателя томской торгово-производственной группы «Лама» Владислава Левчугова и руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева задержали 2 декабря 2021 года в Томске. Предпринимателю инкриминировали посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), правоохранителю — получение взятки (ст. 290 УК РФ).

Как считает следствие, Сергей Арефьев через посредника требовал взятку с руководителя одной из томских компаний за прекращение уголовного дела об уклонении налогов. По предварительным данным, речь шла о 5 млн руб. Учредитель компании обратился в правоохранительные органы. Задержанных доставили под конвоем в Москву, по решению Басманного райсуда столицы их поместили в один из местных СИЗО.

В дальнейшем в деле бизнесмена появился еще один эпизод. Ему вменили в вину ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, его составных частей и боеприпасов).

Когда расследование было завершено, защита ходатайствовала о переносе слушаний в другой регион. По решению 8-го кассационного суда общей юрисдикции дело поручили рассмотреть городскому суду Юрги.

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Илья Николаев