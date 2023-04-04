Уголовное дело томского бизнесмена Владислава Левчугова рассмотрят в Кузбассе

Судебный процесс над известным томским бизнесменом Владиславом Левчуговым и бывшим руководителем отдела управления СКР по Томской области Сергеем Арефьевым пройдет в Юргинском городском суде Кемеровской области. Это решение принял 8-й кассационный суд общей юрисдикции, сообщили «Ъ-Сибирь» в его пресс-службе. О переносе слушаний по делу в другой ходатайствовала защита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Основателя томской торгово-производственной группы «Лама» Владислава Левчугова и руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева задержали 2 декабря 2021 года.

Предпринимателю инкриминировали посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), правоохранителю — получение взятки (ст. 290 УК РФ). Как считает следствие, Сергей Арефьев через посредника требовал взятку с руководителя одной из томских компаний за прекращение уголовного дела об уклонении налогов. По предварительным данным, речь шла о 5 млн руб. Учредитель компании обратился в правоохранительные органы.

Дело поручили расследовать центральному аппарату СКР. Задержанных доставили под конвоем в Москву, по решению Басманного райсуда столицы их поместили в один из местных СИЗО. В дальнейшем в деле бизнесмена появился еще один эпизод. Ему вменили в вину ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, его составных частей и боеприпасов).

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Илья Николаев