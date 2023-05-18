Более 70% свердловчан недовольны своей зарплатой

Всего 25% опрошенных жителей Свердловской области заявили, что их устраивает уровень своей зарплаты. При этом 73% уральцев своими заработками недовольны и считают, что должны получать больше. Исследование провел сервис hh.ru. По сравнению с 2022 годом доля довольных своей зарплатой свердловчан снизилась на 6%, а недовольных выросла на 8%.

Более 40% свердловчан считает, что их зарплата должна вырасти в два и более раза. Каждый пятый хочет повышения на 40-50%, а каждый третий — на 20-40%. Еще 6% опрошенных отметили, что им хватило бы увеличения зарплаты в пределах 20%.

В основном зарплата не устраивает медицинских работников и фармацевтов — об этом заявили 84% представителей профессии. Также больше хотели бы получать работники сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (80%), а также юристы (76%). Чаще всего зарплата устраивает работников сфер «Безопасность» (35%), а также «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%).

Напомним, средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в апреле составила 59,4 тыс. руб., что почти на 3,1 тыс. руб. больше, чем в марте. Это больше, чем в среднем по России (57,8 тыс. руб.), однако меньше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу (62,3 тыс. руб.).

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