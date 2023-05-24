Вучич: Сербия не введет санкции против России, пока проводит самостоятельную политику

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет проводить самостоятельную политику. Он отметил, что пока в течение года и трех месяцев Сербия смогла избежать ввода антироссийских ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Сербия — единственная страна, которая проводит самостоятельную и независимую политику. Я никогда не клялся, но пока мы можем проводить самостоятельную, независимую и суверенную политику, мы будем это делать. Когда мы больше не сможем поступать таким образом, я сообщу об этом гражданам, но у нас получается на протяжении уже года и трех месяцев придерживаться своей позиции»,— сказал господин Вучич в интервью сербскому РТС.

Власти Сербии отказываются вводить санкции против России, несмотря на статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Сербии Александр Вучич говорил, что страна не присоединится к санкциям, пока ее собственные интересы не окажутся под угрозой. В ЕС в свою очередь заявляли, что тесные связи с Россией негативно влияют на процесс вступления Сербии в Евросоюз.

Об отношениях Сербии и ЕС — в материале «Ъ» «Сербию включили в предпакетную подготовку».

Олеся Павленко