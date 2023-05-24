Всеобщие выборы в Ливии могут пройти в начале 2024 года

В Ливии в начале 2024 года могут пройти президентские и парламентские выборы, сообщил ТАСС со ссылкой на ливийский Объединенный комитет «шесть плюс шесть», в который входят представители Высшего государственного совета и Палаты представителей (парламента страны — «Ъ»). Решение принято по итогам консультаций по подготовке конституционной основы для проведения выборов.

«Выборы в Ливии пройдут в течение 240 дней с момента принятия соответствующего законодательства, они могут состояться в начале следующего года»,— сказано в заявлении. Комитет также принял решение, что президентские и парламентские выборы пройдут одновременно. Комитет работает над тем, чтобы в выборах смогли принять лица с двойным гражданством и военнослужащие.

Комитет также принял решение, что законодательную власть в стране будет обеспечивать двухпалатный парламент. Он будет состоять из Палаты представителей и Сената, по сколько мест в каждом — не сообщается.

Сейчас Ливией фактически управляют два правительства: одно под руководством Фатхи Башагой на востоке страны, второе — под руководством Абдель Хамида Дбейбы в Триполи. Ранее в стране должны были пройти выборы в 2021 году, но их отменили из-за отсутствия конституционной основы. Дату их проведения официально не объявляли. В июне 2022 года истек срок переходного периода, до конца которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент.

О ситуации в Ливии — в материале «Ъ» «Два премьера на один Триполи».

Олеся Павленко