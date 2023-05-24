СМИ: Десантис объявит об участии в выборах президента США 24 мая

Губернатор Флориды Рон Десантис объявит о начале своей предвыборной кампании для участия в выборах президента США в 2024 году в среду, 24 мая. Это произойдет во время его разговора с предпринимателем Илоном Маском, который будут транслировать в прямом эфире. Об этом сообщили NBC News, The New York Times, CNN и Reuters со ссылкой на источники.

Рон Десантис и Илон Маск проведут прямой эфир на платформе Twitter Spaces в социальной сети Twitter. Его начало запланировано на 18:00 по восточноамериканскому времени (01:00 мск 26 мая по мск).

По информации СМИ, вечером того же дня господин Десантис даст интервью телеканалу Fox News. У него также запланирована на этот день встреча со спонсорами президентской кампании.

Ранее Рон Десантис сообщал о планах присоединиться к гонке. Главным кандидатом на выдвижение от республиканцев считается Дональд Трамп. О намерениях участвовать в выборах также сообщали республиканцы экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами.

О кандидатуре господина Десантиса — в материале «Ъ» «Рон Десантис против Микки-Мауса».

Олеся Павленко