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Суточные и призовые

Ровно 100 лет назад, 26 мая во Франции стартовали первые гонки 24 Heures du Mans

За свою вековую историю буквально сразу ставшие знаменитыми соревнования на выносливость бесконечное число раз меняли регламенты, из состязаний уходили одни компании и приходили новые, но неизменными для Ле Мана оставался накал страстей, соперничество инженеров, схватка пилотов и бессонная ночь не только для участников, но и для зрителей. Ведь гонка длится 24 часа — это правило за 100 лет тоже не поменялось. Самые яркие эпизоды самой яркой автомобильной гонки мира — в галерее «Автопилота».

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Последние годы излюбленный сюжет у фотографов, работающих в Ле-Мане — это раздвоенное листами нержавейки, которыми облицованы трибуны, изображение происходящего. 24 Heures du Mans — действительно зеркало, в котором отражаются технический прогресс, человеческие судьбы, политика, кино и многое другое

Последние годы излюбленный сюжет у фотографов, работающих в Ле-Мане — это раздвоенное листами нержавейки, которыми облицованы трибуны, изображение происходящего. 24 Heures du Mans — действительно зеркало, в котором отражаются технический прогресс, человеческие судьбы, политика, кино и многое другое

Фото: Ferrari

26-27 мая 1923 года первым к финишу первой суточной гонки в Ле-Мане пришел Chenard &amp; Walcker Sport, пилотируемый французами Андре Лагашем и Рене Леонаром. Победитель был оснащен трехлитровым мотором мощностью 98 л.с., задним приводом и четырёхступенчатой механической коробкой передач. Его максимальная скорость составляла 150 км/ч

26-27 мая 1923 года первым к финишу первой суточной гонки в Ле-Мане пришел Chenard & Walcker Sport, пилотируемый французами Андре Лагашем и Рене Леонаром. Победитель был оснащен трехлитровым мотором мощностью 98 л.с., задним приводом и четырёхступенчатой механической коробкой передач. Его максимальная скорость составляла 150 км/ч

Фото: Le Mans Archive

В 1926 году инновацией на автомобилях-победителях — Lorraine-Dietrich 15 Sport — стали помимо прочего противотуманные фары. Туман по утрам вынуждал гонщиков снижать скорость. Имея преимущество в обзоре местности, укутанной плотной пеленой, гонщики Роберт Блох и Андре Россиньоль обошли своего главного соперника — Bentley. Вскоре, в начале 30-х годов, «противотуманки» стали предлагаться в качестве опции и на серийных машинах

В 1926 году инновацией на автомобилях-победителях — Lorraine-Dietrich 15 Sport — стали помимо прочего противотуманные фары. Туман по утрам вынуждал гонщиков снижать скорость. Имея преимущество в обзоре местности, укутанной плотной пеленой, гонщики Роберт Блох и Андре Россиньоль обошли своего главного соперника — Bentley. Вскоре, в начале 30-х годов, «противотуманки» стали предлагаться в качестве опции и на серийных машинах

Фото: Le Mans Archive

За рулем Alfa Romeo 6C — Одетт Сико, первая женщина-пилот в истории состязаний в Ле-Мане. В начале 30-х она четырежды выходила на старт гонок на выносливость

За рулем Alfa Romeo 6C — Одетт Сико, первая женщина-пилот в истории состязаний в Ле-Мане. В начале 30-х она четырежды выходила на старт гонок на выносливость

Фото: Alfa Romeo

В 1931 году второе место в абсолютном зачете Ле-Мана занял Борис Ивановский, русский офицер, эмигрировавший во Францию после 1917 года. Гонщик выступал в составе частной команды Владимира Татаринова. А машину для состязаний — Mercedes-Benz SSK — он купил у знаменитого гонщика Рудольфа Караччиолы. Ивановский стал единственным русским, установившим лучшее время круга в «24 часах Ле-Мана», равное 7 мин 03 секунды при средней скорости 139,23 км/ч. Следующие россияне появились на гонках в Ле-Мане лишь спустя 70 лет

В 1931 году второе место в абсолютном зачете Ле-Мана занял Борис Ивановский, русский офицер, эмигрировавший во Францию после 1917 года. Гонщик выступал в составе частной команды Владимира Татаринова. А машину для состязаний — Mercedes-Benz SSK — он купил у знаменитого гонщика Рудольфа Караччиолы. Ивановский стал единственным русским, установившим лучшее время круга в «24 часах Ле-Мана», равное 7 мин 03 секунды при средней скорости 139,23 км/ч. Следующие россияне появились на гонках в Ле-Мане лишь спустя 70 лет

Фото: Le Mans Archive

По действующим правилам автомобилем, участвующим в гонке, должны поочередно управлять не менее трех пилотов — находиться непрерывно за рулем допускается не более четырех часов. Но так было не всегда. Например, в 1950 году английский гонщик-любитель Эдвард Рамсден Холл на стареньком Bentley c доработанным компрессорным мотором и обтекаемым кузовом в одиночку сутки крутил «баранку», дошел до финиша и занял восьмое место

По действующим правилам автомобилем, участвующим в гонке, должны поочередно управлять не менее трех пилотов — находиться непрерывно за рулем допускается не более четырех часов. Но так было не всегда. Например, в 1950 году английский гонщик-любитель Эдвард Рамсден Холл на стареньком Bentley c доработанным компрессорным мотором и обтекаемым кузовом в одиночку сутки крутил «баранку», дошел до финиша и занял восьмое место

Фото: Le Mans Archive

Считается, что замок зажигания у сегодняшних автомобилей Porsche расположен слева от рулевой колонки тоже благодаря Ле-Ману. Когда-то гонщики на старте должны были бежать к своим машинам. Так вот, чтобы быстрее выехать на трассу, удобнее было левой рукой заводить мотор, а правой уже включать передачу. На фото — старт 1939 года, когда марки Porsche еще не сущетствовало

Считается, что замок зажигания у сегодняшних автомобилей Porsche расположен слева от рулевой колонки тоже благодаря Ле-Ману. Когда-то гонщики на старте должны были бежать к своим машинам. Так вот, чтобы быстрее выехать на трассу, удобнее было левой рукой заводить мотор, а правой уже включать передачу. На фото — старт 1939 года, когда марки Porsche еще не сущетствовало

Фото: Le Mans Archive

Jaguar D-Type с уникальной одноместной кабиной и хвостом как у истребителя дебютировал в Ле-Мане в 1954 году, показав максимальную скорость 278 км/ч против 257 км/ч более мощной Ferrari 375 Plus. Однако пришел вторым, отстав от лидировавшей Ferrari на целый круг, по причине проблем с топливными фильтрами — потребовались дополнительные пит-стопы. После доработок Jaguar D-Type трижды побеждал в Ле-Мане с 1955 по 1957 год, причем в 1957 году машины этой модели заняли все призовые, а также четвертое и шестое места

Jaguar D-Type с уникальной одноместной кабиной и хвостом как у истребителя дебютировал в Ле-Мане в 1954 году, показав максимальную скорость 278 км/ч против 257 км/ч более мощной Ferrari 375 Plus. Однако пришел вторым, отстав от лидировавшей Ferrari на целый круг, по причине проблем с топливными фильтрами — потребовались дополнительные пит-стопы. После доработок Jaguar D-Type трижды побеждал в Ле-Мане с 1955 по 1957 год, причем в 1957 году машины этой модели заняли все призовые, а также четвертое и шестое места

Фото: Jaguar

11 июня 1955 года конце 35-го круга Mercedes-Benz 300 SLR под управлением французского гонщика Пьера Левега, взмыл над трассой и полетел прямо на трибуны со зрителями. В результате взрыва топливного бака возник пожар. Гонку не останавливали, чтобы предотвратить панику среди почти четверти миллиона зрителей. Авария унесла 83 жизни, более 100 человек были ранены. После этой трагедии заводская команда Mercedes-Benz не участвовала в Ле-Мане до 1987 года

11 июня 1955 года конце 35-го круга Mercedes-Benz 300 SLR под управлением французского гонщика Пьера Левега, взмыл над трассой и полетел прямо на трибуны со зрителями. В результате взрыва топливного бака возник пожар. Гонку не останавливали, чтобы предотвратить панику среди почти четверти миллиона зрителей. Авария унесла 83 жизни, более 100 человек были ранены. После этой трагедии заводская команда Mercedes-Benz не участвовала в Ле-Мане до 1987 года

Фото: Le Mans Archive

В середине 50-х инженеры Skoda построили гоночный прототип — 1100 OHC — который показывал отличные результаты на тестовых испытаниях и на спортивных состязаниях у себя, в Чехословакии. Машина вполне могла бы достойно выступить в Ле-Мане, однако из-за сложной политической ситуации в мире, заводская команда могла участвовать только в соревнованиях, которые проводились в странах коммунистического лагеря

В середине 50-х инженеры Skoda построили гоночный прототип — 1100 OHC — который показывал отличные результаты на тестовых испытаниях и на спортивных состязаниях у себя, в Чехословакии. Машина вполне могла бы достойно выступить в Ле-Мане, однако из-за сложной политической ситуации в мире, заводская команда могла участвовать только в соревнованиях, которые проводились в странах коммунистического лагеря

Фото: Skoda

Мировой кинематограф не раз использовал в качестве сюжета события гонок в Ле-Мане. Есть, например, знаменитый фильм 1971 года, который так и называется, «Ле Ман». Из последнего — оскароносная лента «Ford против Ferrari»

Мировой кинематограф не раз использовал в качестве сюжета события гонок в Ле-Мане. Есть, например, знаменитый фильм 1971 года, который так и называется, «Ле Ман». Из последнего — оскароносная лента «Ford против Ferrari»

Фото: Twentieth Century Fox

Один из героев фильма «Ford против Ferrari», глядя на выезжающие на трассу автомобили «Скудерии» говорит: «Если бы у нас тут проводился конкурс красоты, то они уже победили». Однако машины из Маранелло были не только красивы — с 1960 по 1965 год они выигрывали суточную гонку шесть раз подряд

Один из героев фильма «Ford против Ferrari», глядя на выезжающие на трассу автомобили «Скудерии» говорит: «Если бы у нас тут проводился конкурс красоты, то они уже победили». Однако машины из Маранелло были не только красивы — с 1960 по 1965 год они выигрывали суточную гонку шесть раз подряд

Фото: Ferrari

Победители «24 часа Ле-Мана» 1967 года — Дэн Герни и Эй-Джей Фойт получили на подиуме в числе прочего большую бутылку шампанского. Дэн открыл бутылку и окатил шампанским всех, кто стоял рядом: президента Ford Генри Форда II — владельца команды Кэрролла Шелби, их жен и нескольких журналистов. Считается, что именно с этого дня душ из шампанского на подиуме стал традицией

Победители «24 часа Ле-Мана» 1967 года — Дэн Герни и Эй-Джей Фойт получили на подиуме в числе прочего большую бутылку шампанского. Дэн открыл бутылку и окатил шампанским всех, кто стоял рядом: президента Ford Генри Форда II — владельца команды Кэрролла Шелби, их жен и нескольких журналистов. Считается, что именно с этого дня душ из шампанского на подиуме стал традицией

Фото: Ford

В 1971 году марка Porsche представила, наверное, самую скандальную ливрею автомобиля за всю историю Ле-Мана. Благодаря аэродинамическим элементом прототип Porsche 917/20 оказался очень похож на… свинью. Что и подчеркнул главный дизайнер марки, придумавший покрасить машину в розовый цвет и нанести на борта схемы разделки туши с соответствующими надписями, как в мясном отделе. Звали главного дизайнера Porsche — Анатолий Федорович Лапин

В 1971 году марка Porsche представила, наверное, самую скандальную ливрею автомобиля за всю историю Ле-Мана. Благодаря аэродинамическим элементом прототип Porsche 917/20 оказался очень похож на… свинью. Что и подчеркнул главный дизайнер марки, придумавший покрасить машину в розовый цвет и нанести на борта схемы разделки туши с соответствующими надписями, как в мясном отделе. Звали главного дизайнера Porsche — Анатолий Федорович Лапин

Фото: Porsche

В 1970-е в Ле-Мане большую часть машин стали составлять специально созданные прототипы, но серийные автомобили все еще принимали участие в гонке. Один из них — BMW 3.0 CSL под номером 93, который пилотировал гонщик Эрве Пулен. До финиша эта машина не добралась, но тем не менее она вошла в историю. Это был первый автомобиль, положивший начало ныне знаменитой коллекции BMW Art Cars. Оформил его американский скульптор Александр Колдер

В 1970-е в Ле-Мане большую часть машин стали составлять специально созданные прототипы, но серийные автомобили все еще принимали участие в гонке. Один из них — BMW 3.0 CSL под номером 93, который пилотировал гонщик Эрве Пулен. До финиша эта машина не добралась, но тем не менее она вошла в историю. Это был первый автомобиль, положивший начало ныне знаменитой коллекции BMW Art Cars. Оформил его американский скульптор Александр Колдер

Фото: BMW

«Самоделки» — особая страница в история Ле-Мана. Французский гонщик и инженер Жан Рондо на основе агрегатов и узлов компаний Ford и Cosworth собственноручно сконструировал болид Rondeau M379B и вместе с напарником, гонщиком Жан-Пьером Жоссо одержал победу в «24 часов Ле-Мана» в 1980 году

«Самоделки» — особая страница в история Ле-Мана. Французский гонщик и инженер Жан Рондо на основе агрегатов и узлов компаний Ford и Cosworth собственноручно сконструировал болид Rondeau M379B и вместе с напарником, гонщиком Жан-Пьером Жоссо одержал победу в «24 часов Ле-Мана» в 1980 году

Фото: Le Mans Archive

Ле-Ман — это всегда очень быстро. В 1988 году пилот Роже Дорши разогнал на прямой свой Welter/Meunier WM P88 Peugeot до 405 км/ч

Ле-Ман — это всегда очень быстро. В 1988 году пилот Роже Дорши разогнал на прямой свой Welter/Meunier WM P88 Peugeot до 405 км/ч

Фото: Peugeot

В начале нынешнего тысячелетия марка Audi смогла доказать в Ле-Мане, что солярка — это топливо не только для грузовиков

В начале нынешнего тысячелетия марка Audi смогла доказать в Ле-Мане, что солярка — это топливо не только для грузовиков

Фото: Audi

В 2018 году российский экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Андреа Пиццитолой и Жана-Эрика Вернема взяли золото в категории LMP2

В 2018 году российский экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Андреа Пиццитолой и Жана-Эрика Вернема взяли золото в категории LMP2

Фото: G-Drive Racing

В «24 часа Ле-Мана» побеждали автомобили самых разных марок. Но больше всего титулов у Porsche — в самой знаменитой гонке на выносливость команды на автомобилях Porsche выступают с 1957 года

В «24 часа Ле-Мана» побеждали автомобили самых разных марок. Но больше всего титулов у Porsche — в самой знаменитой гонке на выносливость команды на автомобилях Porsche выступают с 1957 года

Фото: Porsche

Долгое время рекорд по титулам, завоеванным в Ле-Мане, принадлежал бельгийскому автогонщику Жаки Иксу, одержавшему с 1969 по 1982 год шесть побед. Однако датчанин Том Кристенсен (на фото) сумел превзойти этот результат — с 1997 по 2013 год побеждавший девятикратно, причем, шесть раз подряд

Долгое время рекорд по титулам, завоеванным в Ле-Мане, принадлежал бельгийскому автогонщику Жаки Иксу, одержавшему с 1969 по 1982 год шесть побед. Однако датчанин Том Кристенсен (на фото) сумел превзойти этот результат — с 1997 по 2013 год побеждавший девятикратно, причем, шесть раз подряд

Фото: Le Mans Archive

Местечко Ле-Ман известно всему миру исключительно благодаря гонкам. За последние сто лет здесь поменялась и топонимика. Свои имена в честь легендарных спортивных событий прошлого имеют не только повороты и прямые трассы «Сарта», но и улицы городка

Местечко Ле-Ман известно всему миру исключительно благодаря гонкам. За последние сто лет здесь поменялась и топонимика. Свои имена в честь легендарных спортивных событий прошлого имеют не только повороты и прямые трассы «Сарта», но и улицы городка

Фото: Bentley

10-11 июня на трассе Сарта в окрестностях Ле-Мана пройдет юбилейная гонка. На старт выйдут 62 автомобиля, 16 из которых выступят в классе Hypercars. Четыре из них — марки Porsche, в том числе три будут представлять команду Penske Motorsport (на фото). Ожидается, что в состязаниях примут участие россияне Даниил Квят и Владислав Ломко, представляющие команды Prema Racing и Cool Racing в зачете LMP2

10-11 июня на трассе Сарта в окрестностях Ле-Мана пройдет юбилейная гонка. На старт выйдут 62 автомобиля, 16 из которых выступят в классе Hypercars. Четыре из них — марки Porsche, в том числе три будут представлять команду Penske Motorsport (на фото). Ожидается, что в состязаниях примут участие россияне Даниил Квят и Владислав Ломко, представляющие команды Prema Racing и Cool Racing в зачете LMP2

Фото: Penske Motorsport

Гонка в Ле-Мане 2023 года отмечает столетие, но предстоящий старт будет не сотым, а 91-м. С 1940 по 1948 год состязания не проводились из-за войны. Дважды гонка переносилась на осень. В 1968 году из-за студенческих волнений во Франции. В 2020-м (на фото) из-за пандемии коронавируса

Гонка в Ле-Мане 2023 года отмечает столетие, но предстоящий старт будет не сотым, а 91-м. С 1940 по 1948 год состязания не проводились из-за войны. Дважды гонка переносилась на осень. В 1968 году из-за студенческих волнений во Франции. В 2020-м (на фото) из-за пандемии коронавируса

Фото: Le Mans Archive

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Последние годы излюбленный сюжет у фотографов, работающих в Ле-Мане — это раздвоенное листами нержавейки, которыми облицованы трибуны, изображение происходящего. 24 Heures du Mans — действительно зеркало, в котором отражаются технический прогресс, человеческие судьбы, политика, кино и многое другое

Фото: Ferrari

26-27 мая 1923 года первым к финишу первой суточной гонки в Ле-Мане пришел Chenard & Walcker Sport, пилотируемый французами Андре Лагашем и Рене Леонаром. Победитель был оснащен трехлитровым мотором мощностью 98 л.с., задним приводом и четырёхступенчатой механической коробкой передач. Его максимальная скорость составляла 150 км/ч

Фото: Le Mans Archive

В 1926 году инновацией на автомобилях-победителях — Lorraine-Dietrich 15 Sport — стали помимо прочего противотуманные фары. Туман по утрам вынуждал гонщиков снижать скорость. Имея преимущество в обзоре местности, укутанной плотной пеленой, гонщики Роберт Блох и Андре Россиньоль обошли своего главного соперника — Bentley. Вскоре, в начале 30-х годов, «противотуманки» стали предлагаться в качестве опции и на серийных машинах

Фото: Le Mans Archive

За рулем Alfa Romeo 6C — Одетт Сико, первая женщина-пилот в истории состязаний в Ле-Мане. В начале 30-х она четырежды выходила на старт гонок на выносливость

Фото: Alfa Romeo

В 1931 году второе место в абсолютном зачете Ле-Мана занял Борис Ивановский, русский офицер, эмигрировавший во Францию после 1917 года. Гонщик выступал в составе частной команды Владимира Татаринова. А машину для состязаний — Mercedes-Benz SSK — он купил у знаменитого гонщика Рудольфа Караччиолы. Ивановский стал единственным русским, установившим лучшее время круга в «24 часах Ле-Мана», равное 7 мин 03 секунды при средней скорости 139,23 км/ч. Следующие россияне появились на гонках в Ле-Мане лишь спустя 70 лет

Фото: Le Mans Archive

По действующим правилам автомобилем, участвующим в гонке, должны поочередно управлять не менее трех пилотов — находиться непрерывно за рулем допускается не более четырех часов. Но так было не всегда. Например, в 1950 году английский гонщик-любитель Эдвард Рамсден Холл на стареньком Bentley c доработанным компрессорным мотором и обтекаемым кузовом в одиночку сутки крутил «баранку», дошел до финиша и занял восьмое место

Фото: Le Mans Archive

Считается, что замок зажигания у сегодняшних автомобилей Porsche расположен слева от рулевой колонки тоже благодаря Ле-Ману. Когда-то гонщики на старте должны были бежать к своим машинам. Так вот, чтобы быстрее выехать на трассу, удобнее было левой рукой заводить мотор, а правой уже включать передачу. На фото — старт 1939 года, когда марки Porsche еще не сущетствовало

Фото: Le Mans Archive

Jaguar D-Type с уникальной одноместной кабиной и хвостом как у истребителя дебютировал в Ле-Мане в 1954 году, показав максимальную скорость 278 км/ч против 257 км/ч более мощной Ferrari 375 Plus. Однако пришел вторым, отстав от лидировавшей Ferrari на целый круг, по причине проблем с топливными фильтрами — потребовались дополнительные пит-стопы. После доработок Jaguar D-Type трижды побеждал в Ле-Мане с 1955 по 1957 год, причем в 1957 году машины этой модели заняли все призовые, а также четвертое и шестое места

Фото: Jaguar

11 июня 1955 года конце 35-го круга Mercedes-Benz 300 SLR под управлением французского гонщика Пьера Левега, взмыл над трассой и полетел прямо на трибуны со зрителями. В результате взрыва топливного бака возник пожар. Гонку не останавливали, чтобы предотвратить панику среди почти четверти миллиона зрителей. Авария унесла 83 жизни, более 100 человек были ранены. После этой трагедии заводская команда Mercedes-Benz не участвовала в Ле-Мане до 1987 года

Фото: Le Mans Archive

В середине 50-х инженеры Skoda построили гоночный прототип — 1100 OHC — который показывал отличные результаты на тестовых испытаниях и на спортивных состязаниях у себя, в Чехословакии. Машина вполне могла бы достойно выступить в Ле-Мане, однако из-за сложной политической ситуации в мире, заводская команда могла участвовать только в соревнованиях, которые проводились в странах коммунистического лагеря

Фото: Skoda

Мировой кинематограф не раз использовал в качестве сюжета события гонок в Ле-Мане. Есть, например, знаменитый фильм 1971 года, который так и называется, «Ле Ман». Из последнего — оскароносная лента «Ford против Ferrari»

Фото: Twentieth Century Fox

Один из героев фильма «Ford против Ferrari», глядя на выезжающие на трассу автомобили «Скудерии» говорит: «Если бы у нас тут проводился конкурс красоты, то они уже победили». Однако машины из Маранелло были не только красивы — с 1960 по 1965 год они выигрывали суточную гонку шесть раз подряд

Фото: Ferrari

Победители «24 часа Ле-Мана» 1967 года — Дэн Герни и Эй-Джей Фойт получили на подиуме в числе прочего большую бутылку шампанского. Дэн открыл бутылку и окатил шампанским всех, кто стоял рядом: президента Ford Генри Форда II — владельца команды Кэрролла Шелби, их жен и нескольких журналистов. Считается, что именно с этого дня душ из шампанского на подиуме стал традицией

Фото: Ford

В 1971 году марка Porsche представила, наверное, самую скандальную ливрею автомобиля за всю историю Ле-Мана. Благодаря аэродинамическим элементом прототип Porsche 917/20 оказался очень похож на… свинью. Что и подчеркнул главный дизайнер марки, придумавший покрасить машину в розовый цвет и нанести на борта схемы разделки туши с соответствующими надписями, как в мясном отделе. Звали главного дизайнера Porsche — Анатолий Федорович Лапин

Фото: Porsche

В 1970-е в Ле-Мане большую часть машин стали составлять специально созданные прототипы, но серийные автомобили все еще принимали участие в гонке. Один из них — BMW 3.0 CSL под номером 93, который пилотировал гонщик Эрве Пулен. До финиша эта машина не добралась, но тем не менее она вошла в историю. Это был первый автомобиль, положивший начало ныне знаменитой коллекции BMW Art Cars. Оформил его американский скульптор Александр Колдер

Фото: BMW

«Самоделки» — особая страница в история Ле-Мана. Французский гонщик и инженер Жан Рондо на основе агрегатов и узлов компаний Ford и Cosworth собственноручно сконструировал болид Rondeau M379B и вместе с напарником, гонщиком Жан-Пьером Жоссо одержал победу в «24 часов Ле-Мана» в 1980 году

Фото: Le Mans Archive

Ле-Ман — это всегда очень быстро. В 1988 году пилот Роже Дорши разогнал на прямой свой Welter/Meunier WM P88 Peugeot до 405 км/ч

Фото: Peugeot

В начале нынешнего тысячелетия марка Audi смогла доказать в Ле-Мане, что солярка — это топливо не только для грузовиков

Фото: Audi

В 2018 году российский экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Андреа Пиццитолой и Жана-Эрика Вернема взяли золото в категории LMP2

Фото: G-Drive Racing

В «24 часа Ле-Мана» побеждали автомобили самых разных марок. Но больше всего титулов у Porsche — в самой знаменитой гонке на выносливость команды на автомобилях Porsche выступают с 1957 года

Фото: Porsche

Долгое время рекорд по титулам, завоеванным в Ле-Мане, принадлежал бельгийскому автогонщику Жаки Иксу, одержавшему с 1969 по 1982 год шесть побед. Однако датчанин Том Кристенсен (на фото) сумел превзойти этот результат — с 1997 по 2013 год побеждавший девятикратно, причем, шесть раз подряд

Фото: Le Mans Archive

Местечко Ле-Ман известно всему миру исключительно благодаря гонкам. За последние сто лет здесь поменялась и топонимика. Свои имена в честь легендарных спортивных событий прошлого имеют не только повороты и прямые трассы «Сарта», но и улицы городка

Фото: Bentley

10-11 июня на трассе Сарта в окрестностях Ле-Мана пройдет юбилейная гонка. На старт выйдут 62 автомобиля, 16 из которых выступят в классе Hypercars. Четыре из них — марки Porsche, в том числе три будут представлять команду Penske Motorsport (на фото). Ожидается, что в состязаниях примут участие россияне Даниил Квят и Владислав Ломко, представляющие команды Prema Racing и Cool Racing в зачете LMP2

Фото: Penske Motorsport

Гонка в Ле-Мане 2023 года отмечает столетие, но предстоящий старт будет не сотым, а 91-м. С 1940 по 1948 год состязания не проводились из-за войны. Дважды гонка переносилась на осень. В 1968 году из-за студенческих волнений во Франции. В 2020-м (на фото) из-за пандемии коронавируса

Фото: Le Mans Archive

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