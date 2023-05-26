Суточные и призовые

Jaguar D-Type с уникальной одноместной кабиной и хвостом как у истребителя дебютировал в Ле-Мане в 1954 году, показав максимальную скорость 278 км/ч против 257 км/ч более мощной Ferrari 375 Plus. Однако пришел вторым, отстав от лидировавшей Ferrari на целый круг, по причине проблем с топливными фильтрами — потребовались дополнительные пит-стопы. После доработок Jaguar D-Type трижды побеждал в Ле-Мане с 1955 по 1957 год, причем в 1957 году машины этой модели заняли все призовые, а также четвертое и шестое места

Фото: Jaguar