Суточные и призовые

За свою вековую историю буквально сразу ставшие знаменитыми соревнования на выносливость бесконечное число раз меняли регламенты, из состязаний уходили одни компании и приходили новые, но неизменными для Ле Мана оставался накал страстей, соперничество инженеров, схватка пилотов и бессонная ночь не только для участников, но и для зрителей. Ведь гонка длится 24 часа — это правило за 100 лет тоже не поменялось. Самые яркие эпизоды самой яркой автомобильной гонки мира — в галерее «Автопилота».
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