Стикеры расклеивают по рынку

Российские банки с начала годы выпустили 1 млн платежных стикеров, такие данные приводит агентство Smart Ranking. Инструмент, частично позволяющий заменить Apple Pay и Google Pay, сейчас предлагают 12 кредитных организаций. Около половины рынка стикеров приходится на Тинькофф-банк, который каждый день выпускает 7-8 тыс. чипов. Еще 15% от общего объема — у Альфа-банка. В лидерах по выпуску платежных средств также Сбер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выручка банков от продажи таких инструментов за первый квартал составила 400 млн руб. При этом производство стикеров обходится дешевле, чем оформление классических карт, подчеркнул председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов:

«Стикер — это просто классическая уменьшенная копия платежной карты. Сейчас ряд банков экспериментирует с такими инструментами уже второго поколения, которые больше похожи на Apple Pay. То есть они связываются с приложением в телефоне, пользователь в нем выбирает нужную карту, которая подгружается при платеже. Правда, такие истории пока мало распространены.

Если же говорить о степени риска, то, грубо говоря, если стоят такие же лимиты, как на обычной карте, то стикер ровно в той же мере опасен или безопасен. Вместе с тем такие инструменты на какие-то копейки дешевле, потому что они не содержат бесконтактного чипа, магнитной полосы и на них нет тиснения и голограмм».

Согласно данным опроса Smart Ranking, каждый десятый россиянин хочет приобрести платежный стикер. Более половины объясняют это желание возможностью вернуть бесконтактную оплату с помощью телефона.

Насколько безопасно использование таких инструментов? Независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков напоминает, что Apple Pay и Google Pay имели защиту в виде паролей, отпечатков пальцев и Face ID, а стикеры такими функциями не обладают:

«С точки зрения потребителя, это, конечно, удобно, создается иллюзия, что вы расплачиваетесь телефоном. Однако постоянно будут необходимы обновления, и каждый стикер со временем будет приходить в определенную негодность. Плюс, существуют очень высокие риски, связанные с тем, каким образом информация с них будет считываться.

Между тем такой инструмент будет функционировать сам по себе, в отличие от платежных приложений и решений, которые соединены с мобильным телефоном. Смартфон не будет защищать такого рода трансакции, как это происходит в аналогах, например, приложениях, которые загружаются через AppStore. Так что вполне ощутимый риск присутствует».

По оценке аналитиков, к концу года количество платежных стикеров может вырасти до 6 млн, а общая выручка банков от таких инструментов потенциально достигнет 1,5 млрд руб.

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Дарья Фоменко